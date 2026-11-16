Güney Kore Başbakanı Han, CSAT'ta yapay zeka kopyasına karşı önlem sözü verdi - Son Dakika
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Güney Kore Başbakanı Han, CSAT'ta yapay zeka kopyasına karşı önlem sözü verdi

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Güney Kore Başbakanı Han Seong-sook, perşembe günkü CSAT'ta yapay zeka kopyasına karşı tüm imkanların yoğunlaştırılacağını belirtti. Han, tüm sınav merkezlerinde Wi-Fi'nin kapatılması ve akıllı cihazların teslim alınmasının değerlendirilmesi talimatını verdi.

Güney Kore'de bir adayın sınavda üretken yapay zeka aracılığıyla kopya çektiğini açıklamasının ardından hükümet hafta içinde düzenlenecek Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı (CSAT) için tüm imkanların yoğunlaştırılacağının sözünü verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanı Han Seong-sook, ülkede gündeme gelen "yapay zeka aracılığıyla" kopya konusuna ilişkin açıklama yaptı.

Başbakan Han, perşembe günü düzenlenmesi beklenen CSAT'ta yapay zeka kullanılarak kopya çekilmesinin engellenmesi için tüm imkanların yoğunlaştırılacağı"nı belirtti.

"Olağandışı belirtiler"in tespit edilmesi durumunda bunun objektif verilere dayanarak kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurgulayan Han, "Halkın güvenebileceği adil bir sınav ortamı yaratmak, hükümetin yerine getirmesi gereken temel bir görevdir." ifadesini kullandı.

Han ayrıca yetkililere, kopyayı önlemeye yönelik tedbirler kapsamında, tüm sınav merkezlerinde kamuya açık Wi-Fi bağlantılarının devre dışı bırakılması ve sınava girenlerin tüm akıllı cihazlarının teslim alınmasının değerlendirilmesi talimatını verdi.???????

CSAT, üniversitelere girmek isteyen yüz binlerce öğrenci ve aileleri için ülkenin en önemli akademik sınavlarından biri olarak görülüyor.

Güney Kore'de kopya krizi

Güney Kore'de ulusal vergi muhasebeciliği yeterlilik sınavında en yüksek puanı alan aday, avukatının sosyal medya hesabından yayımlanan bir videoda sınavın her iki aşamasında da, minyatür kamera, akıllı telefon ve üretken yapay zeka kullanarak kopya çektiğini kabul etmişti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise gelişmelerin büyük ciddiyetle takip edildiği belirtilmişti.

Polis, söz konusu kamera ve telefona el koymuş ve soruşturmanın sürdüğünü bildirmişti.

Ülke yasalarına göre, kopya çektiği tespit edilen kişilerin sınavları geçersiz sayılıyor ve beş yıl süreyle sınava girmeleri yasaklanabiliyor. Öte yandan, polis soruşturmasının sonucuna bağlı olarak, söz konusu olayın cezai kovuşturmaya da varabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA
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