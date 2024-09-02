Güney Kore'de Doktor Grevi Nedeniyle Askeri Hekimler Görevlendirildi - Son Dakika
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Güney Kore'de Doktor Grevi Nedeniyle Askeri Hekimler Görevlendirildi

Güney Kore'de doktorların uzun süredir devam ettirdiği grevin aksaklıklara yol açmaması için askeri hekimler görevlendirildi.

02.09.2024 15:17
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Güney Kore'de doktorların uzun süredir devam ettirdiği grevin aksaklıklara yol açmaması için askeri hekimler görevlendirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Sağlık Bakanlığı, hastanelerin acil servislerinde çalışmak üzere 250 askeri doktorun görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlık, doktorların uzun süredir devam ettirdiği grev nedeniyle "Şükran Bayramı" olarak bilinen Chuseok Bayramı döneminde hastanelerde aksaklıklar yaşanmaması için askeri doktorları görevlendirdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, doktorların uzun süreli greve gitmesinin ardından, acil servislerde çalışan doktor sayısının normal kapasiteden yaklaşık yüzde 27 daha düşük olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, kırsalda ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifa etmişti. İstifa eden yaklaşık 5 bin stajyer doktora, lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı yollanmıştı.

Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.

Tıp profesörleri, 16 Mart'ta kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti. Hükümet, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlara destek amacıyla istifalarını sunmaya hazırlanan çok sayıda tıp fakültesi profesörünü "Kore halkına şantaj yapmakla" suçlamıştı.

Stajyer doktorlara destek veren tıp profesörleri de 25 Mart'ta istifalarını sunmaya başlamıştı.

Protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan, ülkedeki üniversitelere paylaştırılmış ve başkent Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 1 Nisan'daki ulusa sesleniş konuşmasında, artırılan tıp fakültesi kontenjanlarına yönelik protestolara karşı geri adım atmayacaklarını söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Doktor Grevi Nedeniyle Askeri Hekimler Görevlendirildi - Son Dakika

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