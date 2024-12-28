Güney Kore'de Başbakan Han Duck-soo Azledildi - Son Dakika
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Güney Kore'de Başbakan Han Duck-soo Azledildi

Başbakan Han Duck-soo, Ulusal Meclis oylamasıyla azledildi; vekalet Choi Sang-mok'a geçti.

28.12.2024 12:16
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Güney Kore'de devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo'nun dün Ulusal Meclis'te yapılan oylama sonucu azledilmesinin ardından bu göreve Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok geldi.

Yonhap'ın haberine göre, Han'ın azledilmesinin ardından Choi devlet başkanlığı vekaletini devraldı.

Han, konuya ilişkin açıklamasında, Ulusal Meclis'in kararına saygı gösterdiğini belirterek, "Karışıklığa ve belirsizliğe katkıda bulunmamak için, ilgili kanunlar doğrultusunda görevlerimi askıya alacağım ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleyeceğim." dedi.

Choi de yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, başarısız sıkıyönetim girişiminden kaynaklanan "siyasi türbülansın" devam ettiği bir ortamda "devlet işlerini istikrara kavuşturmak" için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul'a ülkelerle yakın iletişimi sürdürmesi talimatını veren Choi, Güney Kore'nin dış politikasının değişmeyeceği, uluslararası alışveriş ve ticaretin kesintiye uğramayacağı konusunda diğer ülkelere güvence vermenin önemli olduğunu vurguladı.

Maliye Bakanlığından yapılan bir açıklamada ise, Choi'nin ABD Genelkurmay Başkanı Charles Brown Jr. ile yaptığı telefon görüşmesinde Güney Kore ile ABD arasındaki "güçlü ittifakı" yeniden teyit ettiği belirtildi.

ABD'den Güney Kore ile işbirliği mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Yonhap'a yaptığı açıklamada, ABD'nin Güney Kore'de devlet başkanlığına vekalet eden Choi ile çalışmaya hazır olduğunu ve ülkeyle olan "sağlam" ittifakı "güçlü bir şekilde" desteklediğini söyledi.

Güney Kore'nin "demokratik direncini" göstermiş olmasının önemine dikkati çeken sözcü, ABD'nin bu süreçte Güney Kore halkını güçlü bir şekilde destekleyeceğini kaydetti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için Meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'taki oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Ulusal Meclis'te dün yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo azledilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Başbakan Han Duck-soo Azledildi - Son Dakika

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