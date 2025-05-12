Güney Kore'de Başkanlık Seçimleri Başladı

Güney Kore'de sıkıyönetim ilan etmesi üzerine eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevinden azledilmesinin ardından, 3 Haziran'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerine ilişkin kampanyalar resmen başladı.

Yonhap'ın haberine göre, eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevinden alınmasının ardından Güney Kore, 3 Haziran'da sandık başına gidiyor.

Anketlere göre, ana muhalefetteki Demokrat Parti'nin (DP) liderliğinden istifa ederek başkanlık seçiminde aday olan Lee Jae-myung'un seçimi önde götüreceği öngörülüyor.

Lee ve iktidardaki Halkın Gücü Partisi'nden (PPP) Kim Moon-soo, seçimdeki en güçlü adaylar olarak görülüyor.

Başkent Seul'da halk ile buluşan adaylar, seçimlere ilişkin vaatlerini dile getiriyor.

Adaylara ve ekiplerine kamuoyuna açık alanlarda kampanya kapsamında sabah saat 7'den akşam 11'e kadar çalışmalarını sürdürmeleri için izin veriliyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda, Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını belirleyecek seçimlerin 3 Haziran'da yapılacağı bildirilmişti.