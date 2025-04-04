Güney Kore'de Başkanlık Vekilliği Değişimi

Güney Kore'de görevden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'ün yerine Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo, Anayasa Mahkemesinin Yoon hakkındaki azil kararının ardından ulusal güvenlik, dış ilişkiler ve ticari anlaşmazlıklarda politik istikrarı sürdürecekleri ve kamu düzenini koruyacakları mesajını verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han, azil kararı sonrası televizyondan halka hitap etti.

Azil kararı sonrası geçiş süreci hakkında değerlendirmede bulunan Han, "Vekil Devlet Başkanı olarak, ulusal güvenlik ve dış ilişkilerde herhangi bir boşluk yaşanmamasını, ülkenin sağlam ve sarsılmaz bir güvenlik halini sürdürmesini sağlayacağım." dedi.

Han, ayrıca ticaret anlaşmazlıkları gibi acil sorunlara yanıt verilmesinde herhangi bir aksaklık olmaması için elinden geleni yapacağını, vatandaşların emin ve güvende hissetmesi için kamu düzeninin sıkı şekilde korunacağını vurguladı.

Anayasa Mahkemesi bugün verdiği kararda Yoon'un, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğuna hükmederek görevden azline karar vermişti.

Yoon'un sıkı yönetim ilanı ve azil süreci

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici olarak uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiş, Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

Han hakkındaki azil davasının ilk duruşması 19 Şubat'ta yapan Anayasa Mahkemesi, 24 Mart'ta azil talebinin reddine karar vermişti.