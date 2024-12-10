Güney Kore'de Eski Bakan'a Tutuklama Emri - Son Dakika
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Güney Kore'de Eski Bakan'a Tutuklama Emri

Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, ayaklanmaya yardım suçlamasıyla tutuklama emri aldı.

10.12.2024 19:46
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Seul Merkez Bölge Mahkemesi, eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun hakkında, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki kısa süreli başarısız sıkıyönetimin ilanı ile "bir ayaklanma başlatmasına yardım ettiği" suçlamasıyla tutuklama emri çıkardı.

Yonhap'ın haberine göre, mahkeme, Kim'i Yoon'un geçen sıkıyönetim ilan etmesiyle bağlantılı olarak ayaklanma ve yetkiyi kötüye kullanma suçlarında "önemli" faaliyetlerde bulunmakla suçlayan savcılığın talebi üzerine tutuklama kararı verdi.

Kim hakkında çıkarılan tutuklama emri, sıkıyönetim davasına ilişkin soruşturmada ilk mahkeme kararı oldu.

Ülkenin yasalarına göre, bir ayaklanmanın elebaşı ölüm cezasına ya da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Bir ayaklanmanın planlanmasına katılanlar ya da diğer "önemli" faaliyetlerde bulunanlar ölüm, ömür boyu hapis ile cezalandırılabilir.

Yoon'a sıkıyönetim ilan etmesini önerdiği iddia edilen ve görevinden istifa eden Kim, 8 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "Hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

"Vatana ihanet" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon için yurt dışı seyahat yasağının getirildiği bildirilmişti.

Güney Kore Ulusal Meclisi de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un "derhal" gözaltına alınmasını içeren karar tasarısını kabul etmişti.

Kaynak: AA

Güney Kore, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Eski Bakan'a Tutuklama Emri - Son Dakika

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