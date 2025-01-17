Güney Kore'de Gözaltı Skandalı

Güncel

Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi (PSS) Başkan Vekili Kim Seong-hoon, görevden uzaklaştırılan Başkan Yoon Suk Yeol hakkındaki gözaltı işlemini engellemeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, PSS'nin eski Başkanı Park Chong-jun'un istifasının ardından geçen hafta vekaleten göreve gelen Kim, Ulusal Soruşturma Bürosu'na ifade verdi.

Kim, ifadesinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yoon'un gözaltına alınmasını engellemeye çalışmakla suçlanan Kim, "meşru görevlerini" yerine getirdiğini savundu.

PSS Başkan Vekili Kim hakkındaki gözaltı kararı, ifade davetlerini geri çevirmesinin ardından çıkarılmıştı.

Yoon, gözaltına alınmıştı

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

Soruşturmacılar, Yoon'u dün sabah devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra CIO'nun başkent Seul'ün güneyinde bulunan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti.

Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Soruşturmacıların, tutuklanması talebiyle mahkemeye başvurmadan önce Yoon'u 48 saat gözaltında tutma süresi bulunuyor.

Yoon, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturuluyor.