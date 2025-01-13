Güney Kore'de Havacılık Güvenliği Reformu - Son Dakika
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Güney Kore'de Havacılık Güvenliği Reformu

Güney Kore, havacılık güvenliğini artırmak için kapsamlı reformlar başlatacak. Kazan sonrası değişiklikler öncelikli.

13.01.2025 16:23
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Güney Kore'de, ülke genelinde kazaların önlenmesi ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi amacıyla havacılık sektörü ve diğer ulaşım sistemleri genelinde kapsamlı güvenlik reformları uygulanacağı açıklandı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, Jeju Air uçağının inişte kontrolden çıkmasıyla meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın ardından, ülke genelinde meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla 2025'te uygulamaya koyulması planlanan değişikliklere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 24 Ocak'a kadar ülkedeki tüm havalimanlarında kapsamlı incelemeler yapılarak "havalimanı tesisi iyileştirme planı" geliştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Hava yolları şirketlerinin bakım ve güvenlik protokollerine uygunluk açısından çeşitli incelemelerden geçirileceği ifade edilen açıklamada, 18 hava trafik kontrol tesisinin de ay sonuna kadar potansiyel riskleri tespit etmek üzere detaylı inceleneceği belirtildi.

Açıklamada, 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının başlıca nedenleri arasında gösterilen, Muan Uluslararası Havalimanı'ndaki pistin sonundaki 2 metre yüksekliğindeki beton yapı da dahil olmak üzere havalimanlarında bulunan ve uçuş güvenliği açısından risk teşkil eden bazı yapıların kaldırılacağı ya da yeniden inşa edileceği kaydedildi.

Güvenlik denetimlerinin sonuçlarına göre hazırlanacak "havacılık güvenliği inovasyon planının" nisanda açıklanmasının planladığı aktarılan açıklamada, bu çalışmalarda özel uzmanların yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

Ülkedeki diğer ulaşım sistemlerinde de değişiklikler yapılacak

Açıklamada ayrıca, elektrikli araç yangınlarıyla ilgili riskleri azaltmak için çeşitli girişimlerin başlatılacağı ifade edilerek, riskli bataryaları teşhis ederek tehlike durumunda itfaiye yetkililerini otomatik olarak bilgilendirecek bir pilot programın yanı sıra yeni akü sertifikasyon sisteminin de uygulamaya konulacağı belirtildi.

Trenlerin raydan çıkmasını önlemek amacıyla riskleri tespit edebilen gelişmiş güvenlik sistemlerinin yaygınlaştırılacağının da altı çizilen açıklamada, ilave termal görüntüleme kameraları ve ray tabanlı ısı tespit cihazları kurulacağı kaydedildi.

Kaza

Bangkok-Muan rotalı, Boeing 737-800 model tek koridorlu "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçak, Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş takımlarının açılmaması üzerine piste indikten sonra kontrolden çıkmış ve duvara çarpmıştı.

6 kişilik mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçaktaki 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal İtfaiye Teşkilatına göre, sadece 30'lu yaşlarda bir kadın ve 20'li yaşlarda bir erkek mürettebat kaza sonrasında hayatta kalmıştı.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen olay sonrasında ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Havacılık Güvenliği Reformu - Son Dakika

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