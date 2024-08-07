Güney Kore'de Köpek Eti Ticareti ve Tüketimi Yasaklandı - Son Dakika
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Güney Kore'de Köpek Eti Ticareti ve Tüketimi Yasaklandı

Güney Kore'de, köpek etinin ticareti ile tüketimini yasaklayan ve 9 Ocak'ta Ulusal Meclisten geçen yasanın yürürlüğe girdiği duyuruldu. Tarım Bakanlığı, köpek çiftçileri, kasaplar ve restoranlara tazminat vereceğini açıkladı.

07.08.2024 15:18
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Güney Kore'de, köpek etinin ticareti ile tüketimini yasaklayan ve 9 Ocak'ta Ulusal Meclisten geçen yasanın yürürlüğe girdiği duyuruldu.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore Tarım Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 9 Ocak'ta Ulusal Meclis'ten geçen ve köpek etinin ticareti ile tüketimini yasaklayan yasanın bugün itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilerek, hükümetin, işletmelerini kapatma ya da dönüştürme planı sunan köpek çiftçilerine, kasaplara ve restoranlara tazminat vereceği kaydedildi.

Tarım Bakanlığı yetkilisi Park Jung-hoon, Şubat 2027'ye kadar ülkede köpek eti tüketiminin tamamen sona erdirilebilmesi için gerekli tedbirleri destekleyeceklerini belirtti.

Güney Kore Tarım Bakanlığının mayısta yaptığı açıklamaya göre, ülkede köpek eti ticareti yapan 5 bin 625 işletme, tazminat alabilmek için başvuruda bulunmuştu.

Yeni yasaya göre, köpek çiftçileri ve köpek eti satan restoran sahipleri şubat 2027'ye kadar farklı sektörlere geçiş yapmak zorunda.

Bu tarihten sonra "köpekleri eti için kesenlere" en fazla 3 yıl hapis cezası ya da yaklaşık 23 bin dolar para cezası, "köpekleri eti için yetiştiren ve satanlara" ise 2 yıla kadar hapis veya 15 bin dolara kadar para cezası verilebilecek.

Kaynak: AA

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