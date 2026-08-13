Güney Kore'de Kuraklıkla Mücadele - Son Dakika
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Güney Kore'de Kuraklıkla Mücadele

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Güney Gyeongsang'da kuraklıkla mücadele için 200 tanker ve 400 itfaiyeci gönderildi.

Güney Kore'nin Güney Gyeongsang eyaletinde etkisini artıran kuraklıkla mücadele kapsamında itfaiye ekipleri ile askeri araçlar bölgeye sevk edildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Gyeongsang İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eyaletteki kuraklığın etkilerinin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, Güney Gyeongsang'da kuraklıkla mücadele amacıyla başlatılan ulusal seferberlik kapsamında ülkenin çeşitli noktalarından 200 su tankeri ve yaklaşık 400 itfaiyecinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Çalışmalarda Güney Kore ordusu ile Orman İdaresine ait 14 aracın da yer aldığı ifade edilen açıklamada, bölgeye yönlendirilen tankerlerle kuraklıktan etkilenen tarım alanlarına ve hanelere su ulaştırılmasının amaçlandığı vurgulandı.

Öte yandan yetkililer, uzun yıllar ortalaması yüzde 70 olan eyalet genelindeki su rezervlerinin doluluk oranının yüzde 32,8'e gerilediğini açıkladı.

Güney Kore'de son günlerde etkili olan aşırı sıcaklıklar, can kayıplarına yol açmasının yanı sıra bazı bölgelerdeki kuraklık sorununu derinleştiriyor.

Yangsan kentinde termometrelerin 42 dereceyi göstermesiyle ülke rekoru kırılmıştı. Daegu kentinde ise hava sıcaklığının 40,9 dereceye ulaşmasıyla 1942'den bu yana ilk kez 40 derece eşiği aşılmıştı.

Aşırı sıcaklıkların yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselmişti.

Kaynak: AA

Güney Kore, Doğal Afet, Acil Durum, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Kuraklıkla Mücadele - Son Dakika

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