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Güney Kore'de LPG istasyonunda patlama: Çevreyi alevler sardı - Son Dakika
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Güney Kore'de LPG istasyonunda patlama: Çevreyi alevler sardı

Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde, bir LPG istasyonunda meydana gelen gaz sızıntısı sonucu büyük bir patlama yaşandı. Patlama sonucunda çevredeki binalar ve araçlar alevler içinde kaldı. 5 kişi yaralandı ve yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Patlama ve yangın nedeniyle bölgedeki 14 bina hasar gördü ve en az 25 kişi tahliye edildi.

Güney Kore\'de LPG istasyonunda patlama: Çevreyi alevler sardı
08.01.2024 - 23:08,
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- Güney Kore'de LPG istasyonunda patlama: Çevreyi alevler sardı

SEUL - Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde, bir LPG istasyonunda gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada çevreyi alevler sardı, 5 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin Gangwon eyaletine bağlı Pyeongchang bölgesindeki bir LPG istasyonunda gaz sızıntısı nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında çevredeki binaları ve araçları alevler sardı. Gangwon itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak'ta saat 20.41 sıralarında meydana gelen olayda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Ağır yaralanan 2 kişinin durumun stabil olduğu, diğer 3 kişinin ise hafif yaralandığı kaydedildi. Alevler, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Patlamanın şiddeti ve yangın nedeniyle bölgedeki 14 binada hasar oluşurken, en az 25 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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