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Güney Kore'de Milletvekili Saldırıya Uğradı

Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisi Milletvekili Bae Hyun-jin, başkent Seul'de kimliği açıklanmayan bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, milletvekilini başının arkasına sert cisimle vurarak yaraladı. Bae'nin hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın kimliği açıklanmadı. Bu olay, üç hafta önce ana muhalefet lideri Lee Jae-myung'un saldırıya uğramasının ardından gerçekleşti.

Güney Kore\'de Milletvekili Saldırıya Uğradı
25.01.2024 - 13:01,  Güncelleme: 13:03
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Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisi Milletvekili Bae Hyun-jin, başkent Seul'de sokak ortasında kimliği açıklanmayan kişinin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Yonhap ajansının haberine göre Bae, başkent Seul'de sokakta yürüdüğü esnada bir kişi yanına yaklaşarak "Siz, Milletvekili Bae Hyun-jin misiniz?" diye sordu.

Ardından saldırgan, başının arkasına sert cisimle vurarak milletvekilini yaraladı.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Bae'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde gözaltına alınan saldırganın kimliği açıklanmadı.

3 hafta önce de muhalefet lideri saldırıya uğramıştı

Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Partinin lideri Lee Jae-myung da 3 hafta önce saldırıya uğramıştı.

Busan'ın Gadeok Adası'nda 2 Ocak'ta inşaat alanı ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtladığı esnada imza alma bahanesiyle yanına yaklaşan saldırgan, kesici aletle Lee'yi boynundan yaralamıştı.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Lee'nin hayati tehlikesinin olmadığı açıklanmış ve 10 Ocak'ta taburcu edilmişti.

Olay yerinde yakalanan saldırganın soyadının Kim olduğu ve 1957'de doğduğu bilgisini paylaşan polis, zanlının Lee'yi öldürmeyi planladığını itiraf ettiğini bildirmişti.

Sosyal medyadaki görüntülerden zanlının, Lee'nin bir ay önce Busan kentinde katıldığı etkinlikte de görüldüğü tespit edilmişti.

Kaynak: AA
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