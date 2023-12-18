Güney Kore\'de otel yangını: 8\'i yabancı uyruklu 54 kişi dumandan etkilendi

Güney Kore'nin Incheon kentinde 18 katlı otelde çıkan yangında 8'i yabancı uyruklu 54 kişi dumandan etkilendi.

The Korean Herald'ın haberine göre, yerel itfaiye yetkilileri yangına dair detayları paylaştı.

Yerel saatle 21.00'de 18 katlı otelde çıkan yangında 8'i yabancı uyruklu 54 kişi dumandan etkilendi.

Oteli tahliye ederken bazı kişilerin kemiklerinin kırıldığı ancak hiçbir yaralanmanın kritik olmadığı belirtildi.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.