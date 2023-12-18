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Güney Kore'de otel yangını: 8'i yabancı uyruklu 54 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Güney Kore'de otel yangını: 8'i yabancı uyruklu 54 kişi dumandan etkilendi

Güney Kore'nin Incheon kentinde bulunan 18 katlı bir otelde çıkan yangında 8'i yabancı uyruklu 54 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda bazı kişilerin kemikleri kırıldı ancak kritik bir yaralanma olmadığı belirtildi. Yangının nedeni henüz belirlenememiş olup soruşturma devam ediyor.

Güney Kore\'de otel yangını: 8\'i yabancı uyruklu 54 kişi dumandan etkilendi
18.12.2023 - 11:35,
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Güney Kore'nin Incheon kentinde 18 katlı otelde çıkan yangında 8'i yabancı uyruklu 54 kişi dumandan etkilendi.

The Korean Herald'ın haberine göre, yerel itfaiye yetkilileri yangına dair detayları paylaştı.

Yerel saatle 21.00'de 18 katlı otelde çıkan yangında 8'i yabancı uyruklu 54 kişi dumandan etkilendi.

Oteli tahliye ederken bazı kişilerin kemiklerinin kırıldığı ancak hiçbir yaralanmanın kritik olmadığı belirtildi.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Güney Kore'de otel yangını: 8'i yabancı uyruklu 54 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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