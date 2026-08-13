Güney Kore'de Otomotiv İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika
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Güney Kore'de Otomotiv İhracatı Rekor Kırdı

Güney Kore\'de Otomotiv İhracatı Rekor Kırdı
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Temmuz ayında otomotiv ihracatı, çevre dostu araçlara talep sayesinde 6,24 milyar dolara ulaştı.

SEUL, 13 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'nin otomotiv ihracatı, çevre dostu araçlara yönelik güçlü talebin etkisiyle temmuz ayında yeni bir rekor kırdı.

Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanlığı'nın perşembe günü açıkladığı verilere göre temmuz ayındaki otomobil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,0 artarak 6,24 milyar ABD dolarına yükseldi. Bu, temmuz ayı bazında ihracat rekoru kırıldığı anlamına geliyor.

Açıklamada, ihracattaki artışın, çevre dostu araçlara yönelik güçlü talepten kaynaklandığı belirtilirken, bu araçların ihracatının yüzde 25,5 artarak 2,59 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Çevre dostu araçlar arasında elektrikli araçlar, yakıt hücreli elektrikli araçlar, hibrit elektrikli araçlar ve şarj edilebilir hibrit elektrikli araçlar yer aldı.

ABD'ye yapılan otomobil ihracatı 2,75 milyar dolara ve AB'ye yapılan ihracat da 881 milyon dolara yükselirken, Asya'ya yapılan sevkiyatlar ise yüzde 10'un üzerinde bir düşüş kaydetti.

Temmuz ayında ihraç edilen araç sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artışla 244.181 adede ulaştı. Otomobil parçası sevkiyatı ise yüzde 2,3 artarak 1,95 milyar dolara yükseldi.

Geçen ay yerel fabrikalarda üretilen araç sayısı yüzde 11,3 artışla 352.070'e ulaştı.

Yerli üretim ve ithal araçlar dahil olmak üzere temmuz ayında yurtiçinde satılan araç sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artarak 139.256 oldu.

Kaynak: Xinhua

Güney Kore, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Otomotiv İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika

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