Güney Kore'de Parlamento Seçimleri İçin Erken Oy Kullanma İşlemi Başladı - Son Dakika
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Güney Kore'de Parlamento Seçimleri İçin Erken Oy Kullanma İşlemi Başladı

Güney Kore Ulusal Meclisi'nin yeni üyelerini belirlemek üzere erken oy kullanma işlemi başladı. Seçim Komisyonu, ilk gününde 6,9 milyon seçmenin oy kullandığını bildirdi. Parlamento seçimi, iktidardaki Halkın Gücü Partisi'nin milletvekili sayısını artırmak için önem taşıyor. Devlet Başkanı ve diğer önemli isimler de erken oy kullanımında sandığa gitti. Seçmenler, 3 bin 565 oy merkezinde iki gün boyunca erken oy kullanabilecek.

05.04.2024 15:49  Güncelleme: 15:53
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Güney Kore'de parlamento seçimleri için iki gün sürecek "erken oy kullanma" işleminin başladığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Meclisi'nin yeni üyelerini belirlemek üzere ülkede erken oy verme işlemi başladı.

Güney Kore Seçim Komisyonu, seçmene 10 Nisan seçim gününden önce sandığa gitme hakkı tanıyan erken oy kullanma işleminin ilk gününde yaklaşık 44,3 milyon seçmenden 6,9 milyonunun oy kullandığını aktardı.

Parlamento seçiminin, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) hükümetinin halihazırda meclis çoğunluğunu elinde tutan Demokratik Partiye karşı milletvekili sayısını artırması için önemli olduğu kaydedildi.

Öte yandan, erken oy kullanımı sürecinde şimdiye kadar Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, iktidardaki PPP'nin geçici lideri Han Dong-hoon'un, ana muhalefetteki Demokratik Partinin lideri Lee Jae-myung'un ve 2017-2022 yıllarında görev yapan eski Devlet Başkanı Moon Jae-in'in sandığa gittiği aktarıldı.

Güney Kore'de 4 yılda bir yapılan parlamento seçimleri için seçmenler, ülkedeki 3 bin 565 oy merkezinde yerel saatle 06.00-18.00 arasında iki gün erken oy kullanabilecek.

Ülkede parlamento seçimleri 10 Nisan'daki oylama ile nihayete erecek.

Kaynak: AA

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