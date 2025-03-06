Güney Kore'de Pilot Hatası: Yerleşim Yeri Bombalandı

Güncel

- Güney Kore'de yerleşim yerinin bombalandığı kazada pilot hatası gündemde

"Pilotların biri saldırı hedefinin koordinatlarını yanlış girdi"

SEUL - Güney Kore'de yapılan askeri tatbikat sırasında bir yerleşim bölgesini yanlışlıkla bombalayan pilotlardan birinin ilk bilgilere göre kalkıştan önce saldırı hedefinin koordinatlarını yanlış girdiği ve bu hatanın kazaya yol açtığı belirtildi.

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde bulunan Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesinin Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından yanlışlıkla hedef alınması, kazanın nedenine dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Güney Kore basınının Hava Kuvvetlerinden bir yetkiliye dayandırdığı habere göre kazanın nedeni konusunda pilot hatası ihtimali üzerine yoğunlaşıldı. Yapılan ön incelemelerde, 2 adet tek kişilik KF-16 savaş uçağından birinin pilotunun kalkıştan önce saldırı hedefinin koordinatlarını yanlış girdiği belirlendi. Söz konusu hata nedeniyle toplam 8 adet MK-82 tipi bombanın tatbikat alanından yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki bir yerleşim yerine bırakıldığının değerlendirildiği aktarıldı. Olayla ile ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğü, kazanın kesin nedeni belirlenene kadar tüm gerçek atış tatbikatlarının askıya alınacağı ifade edildi.

En az 15 kişi yaralandı

Güney Kore'ye ait 2 adet KF-16 savaş uçağının ABD ile gerçekleştirilen ortak askeri tatbikat sırasında Pocheon şehrinin kırsal bir yerleşim bölgesine yanlışlıkla 8 adet MK-82 tipi bomba bırakması sonucu en az 15 kişi yaralanmış, 8 binada ise hasar meydana gelmişti. Güney Kore Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Kaza nedeniyle meydana gelen hasardan dolayı üzgünüz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Zararın tazmini de dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aktif olarak alacağız" ifadelerine yer verilmişti.