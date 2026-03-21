Güney Kore'de Ramazan Bayramı Coşkusu

Ramazan Bayramı'nın ilk gününün bugün idrak edildiği Güney Kore'de, başkent Seul'de bulunan Merkez Cami'de binlerce kişi bayram namazını kıldı.

Başkent Seul'ün Yongsan semtinde bulunan Itaewon bölgesindeki Merkez Cami'de, Güney Koreli ve farklı ülkelerden gelen yaklaşık 3 bin Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için toplandı.

Camide 3 farklı dilde hutbe verildi.

Bayram namazı ve hutbenin ardından camide bir araya gelen cemaat bayramlaştı.

