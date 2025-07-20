Güney Kore'de Sağanak: 14 Ölü, 12 Kayıp

SEUL, 20 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore'yi beş gündür etkisi altına alan sağanak yağışlar nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 12 kişiden ise haber alınamıyor.

İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada yerel saatle 11.00 itibarıyla 14 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişininse kayıp olduğu teyit edildi.

Çarşamba günü başlayan sağanak yağışlar nedeniyle ülke genelinde 13.209 kişi tahliye edilirken, pazar sabahı itibarıyla 3.836 kişinin geçici barınaklarda kaldığı bildirildi.

En fazla yağışı ülkenin güney bölgeleri alırken, Güney Gyeongsang eyaletinin Sancheong ilçesinde pazar günü 10.00'a kadar 106 saat boyunca 793,5 milimetreye ulaşan yağış kaydedildi.

Yağış nedeniyle ülke genelinde toplam 1.920'si kamu, 2.234'ü özel olmak üzere binlerce mülk hasar gördü. Yollar, binalar ve tarım arazileri sular altında kaldı, toprak kaymaları yaşandı ve nehirlerin üzerindeki tesislerde çökmeler görüldü.