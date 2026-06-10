Güney Kore'de Savunma İstihbarat Komutanlığı Kapatılıyor

Güney Kore'de Savunma Karşı İstihbarat Komutanlığının, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişimine dahil olduğu iddiasıyla kapatılacağı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, Savunma Karşı İstihbarat Komutanlığının kapatılacağını ve temel görevlerinin yeni veya mevcut kurumlara devredileceğini açıkladı.

Bakanlık bünyesinde yeni bir Savunma Karşı İstihbarat Merkezi kurulacağı belirtilen açıklamada, bu kurumun mevcut komutanlığın temel görevlerini de üstleneceği aktarıldı.

Kuruluşundan 49 yıl sonra kapatılacak Komutanlığa ilişkin söz konusu karar, sıkıyönetim girişiminde "önemli rol oynadığına" dair şüphelerin ardından geldi.

Eski Savunma Karşı İstihbarat Komutanlığı Başkanı Korgeneral Yeo In-hyung, sıkıyönetim davasında soruşturma altındaki generaller arasında yer almıştı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis'in bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclis'in 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Meclis'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı.