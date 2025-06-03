Güney Kore'de Seçim Sonuçları: Lee Jae-myung Önde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Güney Kore'de Seçim Sonuçları: Lee Jae-myung Önde

Güney Kore\'de Seçim Sonuçları: Lee Jae-myung Önde
03.06.2025 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sandık çıkış anketine göre Lee Jae-myung, yüzde 50,6 oy oranıyla seçimi önde götürüyor.

Güney Kore'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandık çıkış anketi, ana muhalefetteki Demokratik Partiden (DP) Lee Jae-myung'un, oyların yarısından fazlasını alarak seçimi önde götürdüğünü gösterdi.

Yaklaşık 44 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Güney Kore'de görevden azledilen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan boşalan koltuğu doldurmak için yapılan seçimlerde, yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi sona erdi.

Sandık çıkış anketi sonuçlarına göre Lee, yüzde 50,6 oy oranı ile seçimi önde götürürken iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) Kim Moon-soo ise yüzde 39,4 oy oranına sahip oldu.

Oy sayma işlemi yarına kadar sürecek ancak gayriresmi sonucun gece yarısına doğru belli olacağı tahmin ediliyor. Resmi sonuçlar ise, Ulusal Seçim Komisyonunun yarın sabah yapacağı toplantının ardından duyurulacak.

Seçimler, devlet başkanının azli sebebiyle düzenlendiğinden yeni seçilecek devlet başkanı, geçiş süreci olmadan, yarın gün içinde Ulusal Meclis'te yapılacak yemin töreninin ardından derhal göreve başlayacak.

Ülkedeki seçmenlerin yüzde 34,74'ünü oluşturan 15,4 milyon kişi, 29-30 Mayıs tarihlerinde erken oy kullanma imkanından yararlanmıştı. Bu, ilk kez 2014'te başlatılan erken oy uygulamasında bugüne dek rastlanılan en yüksek oran olmuştu.

Lee ve Kim'in dışında Yeni Reform Partisinden Lee Jun-seok, Demokratik İşçi Partisinden Kwon Young-guk ve bağımsız Song Jin-ho'nun adları da oy pusulasında yer alıyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, Güney Kore, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Seçim Sonuçları: Lee Jae-myung Önde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 03:44:52. #7.13#
SON DAKİKA: Güney Kore'de Seçim Sonuçları: Lee Jae-myung Önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.