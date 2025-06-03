Güney Kore\'de Seçim Sonuçları: Lee Jae-myung Önde

Güney Kore'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandık çıkış anketi, ana muhalefetteki Demokratik Partiden (DP) Lee Jae-myung'un, oyların yarısından fazlasını alarak seçimi önde götürdüğünü gösterdi.

Yaklaşık 44 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Güney Kore'de görevden azledilen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan boşalan koltuğu doldurmak için yapılan seçimlerde, yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi sona erdi.

Sandık çıkış anketi sonuçlarına göre Lee, yüzde 50,6 oy oranı ile seçimi önde götürürken iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) Kim Moon-soo ise yüzde 39,4 oy oranına sahip oldu.

Oy sayma işlemi yarına kadar sürecek ancak gayriresmi sonucun gece yarısına doğru belli olacağı tahmin ediliyor. Resmi sonuçlar ise, Ulusal Seçim Komisyonunun yarın sabah yapacağı toplantının ardından duyurulacak.

Seçimler, devlet başkanının azli sebebiyle düzenlendiğinden yeni seçilecek devlet başkanı, geçiş süreci olmadan, yarın gün içinde Ulusal Meclis'te yapılacak yemin töreninin ardından derhal göreve başlayacak.

Ülkedeki seçmenlerin yüzde 34,74'ünü oluşturan 15,4 milyon kişi, 29-30 Mayıs tarihlerinde erken oy kullanma imkanından yararlanmıştı. Bu, ilk kez 2014'te başlatılan erken oy uygulamasında bugüne dek rastlanılan en yüksek oran olmuştu.

Lee ve Kim'in dışında Yeni Reform Partisinden Lee Jun-seok, Demokratik İşçi Partisinden Kwon Young-guk ve bağımsız Song Jin-ho'nun adları da oy pusulasında yer alıyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.