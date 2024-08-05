Güney Kore'de Sıcaklığa Bağlı Hastalıklar Nedeniyle 11 Kişi Hayatını Kaybetti

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SEUL, 5 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'de bu yıl sıcaklığa bağlı hastalıklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, 1.500'den fazla kişi de tedavi gördü.

Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı'nın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre ülke genelinde devam eden kavurucu sıcaklar nedeniyle Cumartesi günü üç kadının bilincini kaybederek hayatını kaybetmesiyle 20 Mayıs ile 3 Ağustos tarihleri arasında sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Sıcaklığa bağlı hastalıklar nedeniyle 20 Mayıs ile 3 Ağustos tarihleri arasında tedavi gören hasta sayısı 1.546'ya ulaşarak geçen yılı geçti. Geçen yılın aynı döneminde kaydedilen hasta sayısı 1.536 olmuştu.

Yağışlı muson mevsiminin sona ermesinin ardından bunaltıcı sıcaklar geçen haftadan bu yana tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Ülke genelinde 35 santigrat derece civarında seyreden sıcaklıklar 40 santigrat dereceyi gördü.

Etkili olan sıcak hava dalgası 11 Haziran ile 3 Ağustos arasında 235.880'i kümes hayvanı olmak üzere 257.483 baş çiftlik hayvanının ve 5.867 kültür balığının telef olmasına neden oldu.

Geceleri tropik sıcaklıkların görüldüğü aşırı sıcak günlerin en az 10 gün daha devam etmesi bekleniyor.