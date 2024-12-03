Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı

Güncel

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin, kendisi ve hükümet yetkililerine karşı sunduğu azil yönergelerini sıkıyönetim ilanına gerekçe gösterdi.

Yonhap'ın haberine göre Yoon, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, sıkıyönetim ilan etme kararının, "zorluklarla karşı karşıya olan ülkeyi yeniden inşa etmeyi ve korumayı amaçladığını" savundu.

Yoon, göreve geldiği Mayıs 2022'den bu yana hükümet yetkilileri hakkında 22 görevden alma önergesi verildiğini ve muhalefetin Ulusal Meclis'te hazirandan bu yana kendisini 10'uncu kez görevden alma girişiminde bulunduğunu ifade etti.

Muhalefetteki Demokrat Partinin söz konusu hareketlerini "eşi benzeri görülmemiş" olarak tanımlayan Yoon, "Bu eylemler yürütme organının işlevini yerine getirmesini ciddi şekilde engelliyor." dedi.

Yoon, Demokrat Partiyi, bütçe tasarılarını ve azil yönergelerini, Demokrat Partinin lideri Lee Jae-myung'u yargılanmaktan korumak için siyasi bir araç olarak kullanmakla suçlayarak, "Ulusal Meclis, adli ve idari sistemleri felce uğratmak ve yasama diktatörlüğü yoluyla özgür demokratik sistemi yıkmaya çalışmak suretiyle suçlular için bir sığınak haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Lee Jae-myung, 2022'deki başkanlık kampanyası sırasında yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sıkıyönetim ilanı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek, ülkede "sıkıyönetim" ilan etmişti.

Ülkenin anayasasına göre Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor.

Sıkıyönetimde basın, yayın, hükümet veya mahkemelerin yetkileri de dahil olmak üzere belirli özgürlükler kısıtlanabiliyor.