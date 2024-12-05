Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı Sonrası Bakan İstifası - Son Dakika
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Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı Sonrası Bakan İstifası

Başkan Yoon, sıkıyönetim önerisiyle halkı endişeye sürükleyen Savunma Bakanı Kim'in istifasını kabul etti.

05.12.2024 06:16
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Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını kabul etti.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Yoon'un, Savunma Bakanı Kim'in istifasını kabul ettiği belirtildi.

Devlet Başkanı Yoon'un ilan ettiği sıkıyönetim birkaç saat içinde önce meclisin oyuyla, ardından bakanlar kurulunun onayıyla kaldırılmıştı.

Savunma Bakanı Kim, dün yaptığı yazılı açıklamada, sıkıyönetim ilanıyla halkı endişeye sürükledikleri ve kargaşaya yol açtıkları için vatandaşlardan özür dilemişti. "Sıkıyönetime ilişkin görevlerini yerine getiren askerler, tüm talimatları bakandan aldı" ifadesini kullanan Kim, tüm sorumluluğu üstlendiğini ve istifa niyetini Yoon'a bildirdiğini kaydetmişti.

Bu arada Savunma Bakanı Kim'in istifasını açıklamasından hemen önce, muhalefet partileri sıkıyönetim ilanının kanun dışı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azil sürecini başlatan önergeyi meclise sunmuştu.

Savunma Bakanlığı, Yoon'a sıkıyönetim ilan etmesini Bakan Kim'in önerdiğini doğrulamıştı. Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi'nin eski başkanı olan Kim, Yoon'a yakın bir isim olarak biliniyor.

Yoon, Kim'in yerine savunma bakanlığına Suudi Arabistan Büyükelçisi Choi Byung-huk'u aday gösterdi. Emekli bir general olan Choi, 2019-2020 yıllarında Güney Kore-ABD Birleşik Kuvvetler Komutanlığını yapmıştı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmişti.

Bu kararın ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclis'e girmişti.

Meclisteki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Parlamentodaki oylamanın ardından geri adım atan Yoon, bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı Sonrası Bakan İstifası - Son Dakika

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