Güney Kore'de Sıkıyönetim Krizi - Son Dakika
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Güney Kore'de Sıkıyönetim Krizi

Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı sonrası muhalefet istifa talep etti, azil süreci başlayacak.

04.12.2024 08:16
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Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un dün geceki sürpriz sıkıyönetim ilanı ve bunun kaldırılmasının ardından, muhalefetteki Demokratik Parti (DP), Başkanın istifasını talep etti.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, DP milletvekilleri, Ulusal Meclis'te yaptıkları acil toplantıda, Yoon kendi rızasıyla görevden ayrılmazsa mecliste azil sürecini başlatacaklarını duyurdu.

DP Meclis Grubu Başkanı Park Chan-dae, milletvekilleri adına yaptığı açıklamada, "Yoon'un sıkıyönetim ilanı, Anayasa'nın açık ihlalidir. Sıkıyönetim ilanı için öngörülen hiçbir koşul geçerli değildir. Bu, ciddi bir isyan eylemi ve azline sebeptir." ifadesini kullandı.

Muhalefetin çağrısı, Devlet Başkanı Yoon'un dün gece, televizyonda yaptığı konuşmada muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere" karıştığı gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmesi ve parlamentonun aleyhte oyu ve bakanlar kurulunun onayıyla bunu geri almasının ardından geldi.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda kararın kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti.

Güney Kore Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini bildirmişti.

Yoon, bunun üzerine bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güney Kore, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Sıkıyönetim Krizi - Son Dakika

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