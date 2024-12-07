Güney Kore'de Sıkıyönetim Protestoları - Son Dakika
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Güney Kore'de Sıkıyönetim Protestoları

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanı sonrası görevden alınması için protesto düzenlendi.

07.12.2024 11:16
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için Ulusal Meclis yakınlarında protesto düzenlendi.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması için meclise sunulan önergenin oylanmasına kısa bir süre kala halk, Ulusal Meclis yakınlarında toplandı.

Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (KCTU) da katıldığı protestoda göstericiler, Yoon'un görevden alınmasını talep etti.

KCTU tarafından yapılan açıklamada, sıkıyönetim ilanı için "özrün" yeterli olmayacağı belirtildi.

Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Yoon'un 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sundukları önerge bugün oylanacak.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Yoon, sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını ise 5 Aralık'ta kabul etmişti.

Kaynak: AA

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