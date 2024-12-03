Güney Kore'de Sıkıyönetim Protestosu

Güney Kore'de Ulusal Meclis'in etrafında toplanan vatandaşlar, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim kararını protesto etti.
Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından binlerce kişi, karara tepki göstermek üzere Ulusal Meclis'in etrafında toplandı. Protestocular, "Sıkıyönetimi sonlandırın" ve "Yoon Suk Yeol tutuklansın" sloganları attı.
Kalabalığı kontrol etmek için alanda bulunan polis, protestocuların meclis binasına girmesini engellemek amacıyla yerleşkenin çevresine tel örgüler kurdu.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek, ülkede "sıkıyönetim" ilan etmişti.
Yoon, "Sıkıyönetim, Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." ifadesini kullanmıştı.
Ulusal Meclis'te düzenlenen acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Güney Kore Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini bildirmişti.
Anayasa uyarınca sıkıyönetimin parlamento çoğunluğunun talebiyle kaldırılması gerekiyor.
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