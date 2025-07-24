Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün geçen yıl aralıkta yapılan sıkıyönetim girişimine katıldığı veya destek verdiği şüphesiyle eski Başbakan Han Duck-soo'nun konutlarına baskın düzenlendi.

Yonhap'ın haberine göre, özel savcılık ekibinin eski Devlet Başkanı Yoon'un Aralık 2024'te ilan ettiği sıkıyönetim planına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, sıkıyönetim kararına katıldığı veya destek verdiği şüphesiyle eski Başbakan Han'ın konutlarına baskın düzenlendi.

Özel savcılık ekibi, dönemin başbakanı Han'ın kabine üyesi olmasına rağmen sıkıyönetime karşı çıkmak yerine sürece "prosedürel meşruiyet" kazandırmaya çalışıp çalışmadığını değerlendiriyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclise girmişti ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Ulusal Meclis, 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti.

Soruşturma kapsamında ifade vermesine yönelik çağrıları dikkate almayan Yoon, 28 Haziran'da ilk kez ifade vermişti.

Yoon, ilk kez 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla tutuklanmış, 7 Mart'ta tutukluluğa itirazının kabul edilmesiyle tahliyesine karar verilmişti.

Bunun ardından Yoon hakkında 9 Temmuz'da ikinci kez tutuklama kararı çıkarılmıştı.