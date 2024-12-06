Güney Kore'de Sıkıyönetim Subaylarına Seyahat Yasağı

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SEUL, 6 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore askeri savcıları, Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol tarafından bu hafta başında yapılan sıkıyönetim ilanına karışan 10 subay hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını istedi.

Savunma Bakanlığı Savcılığı cuma günü, Adalet Bakanlığı'ndan sıkıyönetim ilanıyla ilgili olarak ayaklanma suçlamasıyla itham edilen ya da ayaklanmaya karışmış olan 10 aktif görevli subay hakkında acil yurtdışı çıkış yasağı getirilmesini talep etti.

Seyahat yasağına tabi olması planlanan isimler arasında başkent savunma komutanlığı, ordu özel harp komutanlığı ve karşı istihbarat komutanlığı şefleri de bulunuyor.

Savunma Bakanlığı, üç komutanın görevlerini askıya aldı ve komutanları başka birimlere transfer etti.

Bu kararlar, muhalefet bloğunun yeni bir sıkıyönetim ilanından duyduğu endişeye dayandırıldı.

Yoon salı gecesi acil sıkıyönetim ilan etmiş, ancak parlamentonun karşı oy kullanması üzerine çarşamba günü erken saatlerde yürürlükten kaldırmıştı.