Güney Kore'de Tıp Fakültesi Kontenjanları Artırılması Kararı Tartışma Yarattı

Güney Kore hükümeti, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması kararının belirli bir meslek grubuyla müzakere edilmediğini açıkladı.
Yonhap'ın haberine göre, Sağlık ve Refah Bakanı İkinci Yardımcısı Park Min-soo, stajyer doktorların protestosu sürerken, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasına ilişkin konuştu.
Park, " Hükümet, kontenjanlar konusunda belirli bir meslek grubuyla müzakere yürütmemektedir." bilgisini verdi.
Park, kontenjan artırımı planını protesto ederek istifalarını sunan binlerce stajyer doktora ilişkin, "Hükümet özellikle, görüşmelere başlanmadığı takdirde insanların hayatlarının riske gireceği yönündeki tehditleri dikkate almaz." ifadesini kullandı.
Ne olmuştu?
Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.
Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protesto gösterileri düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu.
Hükümet, istifaların halk sağlığı üzerindeki etkisini gerekçe göstererek toplum sağlığı risk seviyesini "temkinli"den "ciddi" düzeye yükseltmişti.
Tıp fakültesi öğrencilerinin sayısının artırılması girişimini protesto eden binlerce stajyer doktoru istifa etmeye teşvik ve yönlendirme iddiasıyla Kore Tabipler Birliği ve Kore Pediatri Derneğinden 5 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.
İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora, lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirisi yollanmıştı.
Ülkede 19 üniversitedeki tıp fakültesi profesörleri, istifa konusunda karar vermek amacıyla internet üzerinden acil durum komitesi kurmuş ve yaptıkları açıklamada, hükümet tarafından 15 Mart'a kadar mantıklı çözüm bulunmadığı takdirde profesörlerin üniversitelerine toplu istifa konusundaki kararlarını bildireceklerini ifade etmişti.
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