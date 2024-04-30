Güney Kore'de Tıp Fakültesi Kontenjanları Protestosu: Poliklinik Hizmetleri ve Cerrahi Operasyonlar Askıya Alındı - Son Dakika
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Güney Kore'de Tıp Fakültesi Kontenjanları Protestosu: Poliklinik Hizmetleri ve Cerrahi Operasyonlar Askıya Alındı

Güney Kore\'de Tıp Fakültesi Kontenjanları Protestosu: Poliklinik Hizmetleri ve Cerrahi Operasyonlar Askıya Alındı

Güney Kore'de artırılan tıp fakültesi kontenjanlarını protesto eden asistan ve stajyer doktorlara destek veren kıdemli doktorların haftada bir gün işe gitmeme eylemi nedeniyle başkentteki iki büyük devlet hastanesinde poliklinik hizmetleri ve bazı cerrahi operasyonlar askıya alındı. Sağlık Bakan Yardımcısı, eylem nedeniyle ek askeri doktor görevlendirmesi yapılacağını belirtti.

30.04.2024 12:34
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Güney Kore'de artırılan tıp fakültesi kontenjanlarını protesto eden asistan ve stajyer doktorlara destek veren kıdemli doktorların haftada bir gün işe gitmeme eylemi nedeniyle başkentteki iki büyük devlet hastanesinde poliklinik hizmetleri ve bazı cerrahi operasyonlar askıya alındı.

Yonhap'ın haberine göre, başkent Seul'de asistan ve stajyer doktorların artırılan tıp fakültesi kontenjanlarını protestolarına destek veren Seul Devlet Üniversitesi Hastanesi ve Severance Hastanesinin kıdemli doktorları, haftada bir gün işe gitmeme eylemi yapacaklarını açıkladı.

Söz konusu hastanelerde kıdemli doktorların eylemi nedeniyle poliklinik hizmetleri ve bazı cerrahi operasyonlar askıya alınırken acil servis ve yatan hasta tedavilerinin devam edeceği kaydedildi.

Başkentteki Seul St. Mary's Hastanesi ve Asan Tıp Merkezi ile Seul çevresinde bulunan Seul Devlet Üniversitesi Bundang Hastanesi, Yongin Severance Hastanesi ve Kore Üniversitesi Ansan Hastanesinin kıdemli doktorları da eyleme katılacaklarını duyurdu.

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakan Yardımcısı Park Min-soo, eylem nedeniyle "büyük çaplı bir aksama yaşanmayacağını" belirterek ilgili kurumlara ek askeri doktor görevlendirmesi yapılacağını bildirdi.

Ne olmuştu?

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu.

Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.

İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirimi yollanmıştı.

Tıp profesörleri, 16 Mart'ta kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti.

Hükümet, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlara destek amacıyla istifalarını sunmaya hazırlanan çok sayıda tıp fakültesi profesörünü "Kore halkına şantaj yapmakla" suçlamıştı.

Protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan, ülkedeki üniversitelere paylaştırılmış ve başkent Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemişti.

Stajyer doktorlara destek veren tıp profesörleri de 25 Mart'ta istifalarını sunmaya başlamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 1 Nisan'daki ulusa sesleniş konuşmasında, artırılan tıp fakültesi kontenjanlarına yönelik protestolara karşı geri adım atmayacaklarını söylemişti.

Kaynak: AA

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