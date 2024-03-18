Güney Kore'de tıp fakültesi kontenjanlarına karşı protestolar sürerken 2 doktorun lisansı askıya alındı

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Güney Kore'de tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması konusundaki protestolar sürerken, 2 doktorun lisansının 3 aylığına askıya alındığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, tıp fakültelerinin kontenjanlarının artırılmasına karşı çıkan protestolar devam ederken, 2 doktorun lisanslarına ilişkin karar alındı.

Kore Tabipler Birliği (KMA) yetkililerinden Park Myung-ha, stajyer doktorların protestolarına destek verdikleri iddiasıyla kendisinin ve meslektaşı Kim Taek-woo'nun mesleki lisanslarının 15 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle askıya alındığını aktardı.

Konuya ilişkin Associated Press'e (AP) konuşan Park, "Meslektaşlarım ve ben, hükümetin aldığı bu tedbir karşısında gerçekten öfkelendik ve dehşete düştük." ifadesini kullandı.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu.

Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.

İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirimi yollanmıştı.

Tıp profesörleri, 16 Mart'ta, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti.