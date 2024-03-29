Güney Kore'de Toz Fırtınası Uyarısı - Son Dakika
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Güney Kore'de Toz Fırtınası Uyarısı

Güney Kore'nin başkenti Seul dahil birçok bölgede toz fırtınasının etkili olduğu bildirildi. Kore Meteoroloji İdaresi, halkı sağlık açısından uyararak ince toz seviyelerinin çok kötü seviyeleri aştığını duyurdu. Toz fırtınasının Moğolistan Platosu'ndan esen sarı toz fırtınasının cumartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

29.03.2024 11:20
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Güney Kore'de başkent Seul dahil birçok bölgede toz fırtınasının etkili olduğu bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), çok sayıda bölgede görülen toz fırtınasına ilişkin, halka sağlık açısından uyarılarda bulundu.

KMA, çoğu bölgede ince toz seviyelerinin metreküp başına 151 mikrogramın üzerinde olan "çok kötü" seviyesini aştığını ve Seul'de sabahtan itibaren metreküp başına 440 mikrogram toz kaydedildiğini açıkladı.

Gangwon eyaletinde bu oran metreküp başına 329 ve Güney Chungcheong eyaletinde 213 mikrogram olarak tespit edilirken, Sejong kentinde ise 440 mikrogram kaydedildi.

Ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan toz fırtınası ise Incheon kentinin Cheongna-dong bölgesinde metreküp başına 698 mikrograma ulaşarak zirveyi gördü.

KMA, Moğolistan Platosu'ndan esen sarı toz fırtınasının cumartesi gününe kadar hava kalitesini etkilemeye devam edeceğini bildirdi.

Ayrıca ülkenin büyük bölümünde öğleden sonra aralıklı yağmur görüleceği, sarı tozla karışık yağmura yakalanılmaması uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Toz Fırtınası Uyarısı - Son Dakika

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