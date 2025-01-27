Güney Kore'de Uçak Kazası: 179 Ölü - Son Dakika
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Güney Kore'de Uçak Kazası: 179 Ölü

Güney Kore'deki kazada uçağın motorunda kuş kalıntıları bulundu, kaza nedeni henüz açıklanmadı.

27.01.2025 10:46
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Güney Kore'de 29 Aralık 2024'te yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yayınlanan raporda, uçağın motorunda kuş kalıntılarına rastlandığı, kazanın nedeninin ise henüz belirlenemediği açıklandı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı soruşturma komitesi, söz konusu kazaya ilişkin raporu yayımladı.

Raporda,179 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kaza sırasında Jeju Air'e ait yolcu uçağının Uçuş Veri Kayıt Cihazı (FDR) ile kokpit ses kayıtlarının bulunduğu Kokpit Ses Kayıt Cihazından (CVR) oluşan kara kutusunun uçak piste yaklaşmadan yaklaşık 2 kilometre önce kayıt yapmayı durdurduğu belirtildi.

Kazanın nedeninin henüz belirlenemediği aktarılan raporda, daha net sonuca ulaşmak üzere analiz edilecek FDR ve CVR verilerinin elde edilmesinin ise birkaç ay sürebileceği kaydedildi.

Raporda, uçağın motorunda kuş kalıntılarına rastlandığı, ancak uçağın kuş sürüsüyle çarpışmasının ne zaman meydana geldiği, çarpan kuş sayısı ve sürüde birden fazla kuş türünün bulunup bulunmadığı gibi detayların henüz tespit edilemediği vurgulandı.

Öte yandan, ülkede yayın yapan JoongAng Daily gazetesinin haberine göre, yetkililer kazayla ilgili arama kurtarma çalışmalarının, kurbanların ailelerinin de onayıyla sona erdiğini ifade etti.

Kaza

Bangkok-Muan rotalı, Boeing 737-800 model tek koridorlu "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçak, Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş takımlarının açılmaması üzerine piste indikten sonra kontrolden çıkmış ve duvara çarpmıştı.

6 kişilik mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçaktaki 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal İtfaiye Teşkilatına göre, sadece 30'lu yaşlarda bir kadın ve 20'li yaşlarda bir erkek mürettebat kaza sonrasında hayatta kalmıştı.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen olay sonrasında ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Uçak Kazası: 179 Ölü - Son Dakika

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