Güney Kore'de Uçak Kazası Sonrası Milli Yas - Son Dakika
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Güney Kore'de Uçak Kazası Sonrası Milli Yas

Güney Kore'de uçak kazasında 179 kişi hayatını kaybetti, 7 gün milli yas ilan edildi.

29.12.2024 16:15
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(ANKARA) - Güney Kore'de milli yas ilan edildi. 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucunda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 179'a yükseldi.

Güney Kore'nin Muan kentinde, 175 yolcu, 4 kabin görevlisi ve 2 pilot olmak üzere 181 kişiyi taşıyan yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucunda meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 179'a yükseldi. Kurtarılan 2 kabin görevlisi dışında uçaktaki herkes hayatını kaybetti. 175 yolcunun 173'ü Güney Kore vatandaşıyken 2 yolcu Tayland vatandaşıydı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre kaza, Güney Kore'deki en fazla hasarın oluştuğu uçak kazası olarak tarihe geçti. Kore'de yaşanan en büyük ölümlü olay, 1983 yılında bir Korean Air Boeing 747 uçağının, eski Sovyetler Birliği'ndeki Kamçatka açıklarında Sovyet savaş uçakları tarafından vurularak düşürülmesiydi, uçakta bulunan 269 kişi hayatını kaybetmişti.

Daha önce Kore'de meydana gelen en ölümcül uçak kazası ise 1993 yılında 66 kişinin ölümüne neden olan Asiana Airlines Haenam kazasıydı. İkinci en ölümcül kaza 1997 yılında bir Korean Air B747-300 uçağının Guam'da düşerek 225 kişinin ölümüne yol açtığı kazaydı. Jeju Air kazası en ölümcül üçüncü uçak kazası olarak tarihe geçti.

7 gün milli yas ilan edildi

Güney Kore Devlet Başkanı Vekili Choi Sang-mok, hükümetin bugünden itibaren 4 Ocak 2025 saat 00.00'a kadar 7 günlük milli yas ilan ettiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Uçak Kazası Sonrası Milli Yas - Son Dakika

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