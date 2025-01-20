Güney Kore'de Üst Düzey Komutanlar Görevden Alındı

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Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve dün resmen tutuklanan Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık 2024'teki başarısız sıkıyönetim ilanında rol oynamakla suçlanan 4 üst düzey komutan görevden alındı.

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığı'nın disiplin komitesi, Yoon'un 3 Aralık 2024'te başarısızlıkla sonuçlanan sıkıyönetim girişiminde yer aldığından şüphelenilen komutanlara karşı harekete geçti.

Bakanlık, Yeo In-hyung, Moon Sang-ho, Lee Jin-woo ve Kwak Jong-keun isimli 4 üst düzey komutanın resmi olarak görevden alındığını duyurdu.

Başarısız sıkıyönetim ilanı sırasında, "sıkıyönetim komutanı" olarak atanan Genelkurmay Başkanı Park An-su için de disiplin süreci devam ediyor.

Yoon tutuklanmıştı

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yoon, dün Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararı üzerine, "ayaklanmaya liderlik etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı.

Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan soruşturma sürüyor.