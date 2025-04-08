Güney Kore'de Yeni Başkan Seçimi 3 Haziran'da - Son Dakika
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Güney Kore'de Yeni Başkan Seçimi 3 Haziran'da

Eski Başkan Yoon Suk Yeol'ün azlinden sonra yeni başkan için seçim 3 Haziran'da yapılacak.

08.04.2025 07:16
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Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını belirleyecek seçimlerin 3 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo başkanlığında düzenlenen kabine toplantısında seçim tarihi belirlendi.

Seçim takvimine göre, adaylar 11 Mayıs'a kadar başvurularını yapacak ve seçim kampanyaları 12 Mayıs'ta başlayacak.

Yeni devlet başkanı, 3 Haziran'da yapılacak seçimin ardından göreve gelecek.

Anayasa Mahkemesinin azil kararı sonrası en geç 60 gün içinde devlet başkanlığı için erken seçime gidilmesi gerekiyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Yeni Başkan Seçimi 3 Haziran'da - Son Dakika

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