Güney Kore'de Yoon'a Soruşturma Önergesi Kabulu - Son Dakika
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Güney Kore'de Yoon'a Soruşturma Önergesi Kabulu

Güney Kore Meclisi, Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim girişimi için özel savcı soruşturmasını kabul etti.

12.12.2024 13:47
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Güney Kore'de Ulusal Meclis, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim girişimine ilişkin "özel yetkili savcılık soruşturması" başlatılması yeni bir önergeyi daha kabul etti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Meclisi'nde Yoon'a ilişkin önerge oylandı.

Yoon'un 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim girişimine ilişkin "özel yetkili savcılık soruşturması" başlatılmasına yönelik önerge 195 milletvekilinin evet oyuyla kabul edildi.

Meclis'te ayrıca Yoon'un eşi Kim Keon-hee hakkında "hisse senedi manipülasyonu ve seçimlere müdahale" iddialarının "özel bir savcı tarafından soruşturulması" için verilen bir önergenin de kabul edildiği belirtildi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle yargılanması için özel yetkili savcı atanmasına ilişkin karar 10 Aralık'ta mecliste kabul edilmişti.

Ülkede art arda azil önergeleri

Sıkıyönetimin ardından meclise sunulan azil önergelerinden bir diğeri de Adalet Bakanı Park Sung-jae ve Emniyet Genel Müdürü Cho Ji-ho'ya yönelik oldu.

Park'ın azline yönelik önerge 195 milletvekilinin onayıyla kabul edilirken, Cho'ya ilişkin olan ise 202 milletvekilinin evet oyuyla Ulusal Meclis'ten geçti.

Önergenin söz konusu kişilerin azline karar verecek olan Anayasa Mahkemesine intikal edeceği zamana kadar, Park ve Cho'nun görevlerinden uzaklaştırılacağı bildirildi.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Yoon, 3 Aralık gecesi, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti.

Muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayan Yoon, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerler Ulusal Meclis'e girmişti.

Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulu'nu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Seul Yüksek Savcılığınca "vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon "şüpheli" olarak tanımlanırken, kendisine yurt dışı seyahat yasağı getirilmişti.

Güney Kore Ulusal Meclisi, 10 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmesi nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin "derhal gözaltına alınmasını" içeren karar tasarısını kabul etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Yoon'a Soruşturma Önergesi Kabulu - Son Dakika

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