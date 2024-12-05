Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'a Tepki: Görevden Alma İstemi

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SEUL, 5 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore'de her 10 kişiden 7'sinden fazlası sıkıyönetim ilan etmesi nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasını istiyor.

Yerel anket şirketi Realmeter'in perşembe günü açıkladığı ankete göre katılımcıların yüzde 73,6'sı muhafazakar başkanın görevden alınmasını onaylıyor, yüzde 24'ü ise buna karşı çıkıyor.

Çarşamba günü 504 seçmenle yapılan anketin güvenirlik düzeyinin yüzde 95, hata payınınsa artı ve eksi 4,4 yüzde puan olduğu belirtildi.

Muhafazakar blokun kalesi Kuzey Gyeongsang eyaleti ve Daegu kentinde bile seçmenlerin yüzde 66,2'si devlet başkanının görevden alınması yönünde tercihte bulundu.

Kendilerini liberal olarak tanımlayan katılımcıların yüzde 94,6'sı, muhafazakar seçmenlerin ise yüzde 50,4'ü Yoon'un görevden alınmasını destekliyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanını vatana ihanet olarak nitelendirenlerin oranı yüzde 69,5'e ulaşırken, yüzde 24,9'u buna karşı çıkıyor.

Kuzey Gyeongsang eyaleti ve Daegu kentinde yüzde 70,5 oranında bir kesim sıkıyönetim ilanının ülkeyi yıkmaya yönelik suç olduğunu söylerken, muhafazakar seçmenlerin yüzde 45,2'si bunu ayaklanma olarak değerlendiriyor.

Yoon salı gecesi sıkıyönetim ilan etmiş, ancak parlamentonun aleyhte oy kullanması üzerine çarşamba günü erken saatlerde yürürlükten kaldırmıştı.

Ana muhalefet partisi liberal Demokrat Parti ile diğer beş küçük parti çarşamba günü Yoon'un görevden alınması için önerge sundu.