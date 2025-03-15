Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Gösterileri

Güney Kore'de binlerce kişi, sıkıyönetim ilanının ardından tutuklanan ve devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'e karşı veya lehine gösteri yapmak için başkent Seul'de toplandı.

Yonhap'ın haberine göre, hakkında başlatılan azil süreci devam eden Yoon'un hem karşıtları hem de destekçileri, göreve resmen iade edilip edilmeyeceğine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı öncesi başkent sokaklarına indi.

Yoon karşıtı sivil grup "Candle Move" üyesi binlerce kişi, başkentin merkezindeki Anayasa Mahkemesi yakınlarında miting düzenledi.

Başka bir gösteride de ana muhalefetteki Demokrat Parti mensubu 100'den fazla milletvekilinin de aralarında bulunduğu kalabalık, Yoon'un derhal görevden alınması yönünde sloganlar atarak Ulusal Meclis'e yürüdü.

Öte yandan, yaklaşık 35 bin kişi, başkentin Gwanghwamun bölgesinde toplanarak, Yoon'un derhal göreve iade edilmesi ve Ulusal Meclis'in feshedilmesi çağrısında bulundu.

Mahkemenin, Yoon'un göreve iade edilip edilmeyeceğine ilişkin değerlendirmesi sürüyor. Kararın ne zaman açıklanacağı henüz bilinmese de çoğu kişi bunun gelecek hafta içinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

Yoon Suk Yeol'un yargı süreci

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, 10 saati aşkın sorgulamanın ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla 19 Ocak'ta tutuklanan Yoon, Seul Merkez Bölge Mahkemesinin kararıyla Seul Gözaltı Merkezinden 8 Mart'ta çıkmıştı.

Mahkeme, Yoon'un fiziksel gözaltı olmadan yargılanmasına izin verirken, hakkında başlatılan azil süreci ve ceza davaları ise devam ediyor.