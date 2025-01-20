Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Tutuklandı - Son Dakika
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Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Tutuklandı

Sıkıyönetim soruşturması kapsamında tutuklanan Yoon, tek kişilik hücrede gözaltında tutuluyor.

20.01.2025 10:46
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Güney Kore'de sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve dün resmen tutuklanan Yoon Suk Yeol, bulunduğu gözaltı merkezinde tek kişilik hücreye alındı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ceza İnfaz Kurumu Genel Müdürü Shin Yong-hae konuya ilişkin açıklama yaptı.

Shin, dün tutuklanan Yoon'un başkent Seul'deki gözaltı merkezinde 12 metrekarelik tek kişilik bir hücreye alındığını belirterek "Yoon, şüphelilerin tutulduğu bekleme odasından, genel tutuklular kanadına alındı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Shin, destekçilerinin Yoon'u "serbest bırakmak" için olası girişimlerine karşı başkanlık ofisi güvenlik servisi yetkilileri ve polisin güvenlik önlemleri aldığını kaydetti.

Ayrıca polis ve özel soruşturma ekibi, başkanlık ofisi ile başkanlık konutu yerleşkesindeki güvenli binada arama yapmak ve güvenlik kamerası görüntüleri gibi delilleri elde etmek için harekete geçti.

Yoon'un "zorla" ifadeye getirilmesi değerlendiriliyor

Yolsuzluk Soruşturma Ofisinden (CIO) bir yetkili yaptığı açıklamada, sıkıyönetim soruşturmasına ilişkin daha önce ifade vermeyi reddeden Yoon'un "ifade vermesinin sağlanması için" harekete geçileceğini ifade etti.

Yetkili, "Bu noktada onu zorla (ifadeye) getirmeyi ciddi olarak düşünüyoruz. Gözaltı merkezini sorgu için ziyaret etmeyi de değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Yoon destekçisi 86 protestocu gözaltına alındı

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Yoon'un destekçilerinin tepkileri sürüyor.

Yoon'un tutuklanmasını protesto eden göstericilerin dün Seul Batı Bölge Mahkemesi binasına girmesi nedeniyle gözaltına alınan kişi sayısı 86'ya çıktı.

Binaya "zorla girdikleri, camları kırdıkları ve bina çevresinde konuşlu güvenlik güçlerine yangın söndürme tüplerini püskürttükleri" belirtilen protestocular ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

Devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon'u tutuklama kararının görüşüldüğü sırada mahkeme binası önünde yaklaşık 44 bin kişi, Yoon'a destek gösterisi düzenlemişti.

Yoon tutuklanmıştı

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Soruşturmacılar, Yoon'u devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin başkent Seul'un güneyinde bulunan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yoon, 18 Ocak'ta alınan tutuklama kararının ardından dün Seul Batı Bölge Mahkemesi tarafından "ayaklanmaya liderlik etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı.

Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Tutuklandı - Son Dakika

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