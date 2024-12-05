Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un Azil Süreci Başladı

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Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanının ardından, azli için Ulusal Meclise sunulan önergenin 7 Aralık'ta oylanmasının planlandığı belirtildi.

Yonhap'ın haberine göre, Muhalefetteki Demokrat Parti'nin (DP) sözcülerinden Cho Seung-rae, Yoon'un sıkıyönetim kararının "kanun dışı olduğu" gerekçesiyle meclise sunulan azil önergesine ilişkin açıklama yaptı.

???????Cho, milletvekillerine yeterli sürenin tanınması için söz konusu önergenin 7 Aralık'ta oylamaya tabi tutulmasının planlandığını belirtti.

Bunun yanı sıra muhalefetin, Yoon'un eşi Kim Keon-hee hakkındaki "yolsuzluk ve seçimlere müdahale" iddialarının araştırılmasını yeniden talep etmesi bekleniyor.

Ülkede artan istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalan Yoon'un azli için verilen önerge dün 191 milletvekili tarafından imzalanarak Ulusal Meclise sunulmuştu.

Güney Kore'de azil süreci nasıl işliyor?

Güney Kore'de azil süreci bir siyasinin, "güçlerini kötüye kullanması ve anayasayı ihlal etmesi" halinde başlatılabiliyor.

Ülkedeki bir devlet başkanının görevden alınması için Ulusal Meclise sunulan azil önergesinin, meclisin üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor. Diğer siyasilerin azli için ise salt çoğunluk yeterli oluyor.

Önergenin mecliste 72 saat içerisinde oylanması gerekiyor.

Ardından Anayasa Mahkemesi, azil sürecine ilişkin kanıtları dinleyip değerlendirmek üzere duruşma düzenliyor. Mahkemenin, azli onaylamak veya reddetmek için 6 ay süresi bulunuyor. Mahkemedeki 9 yargıçtan 6'sının kararı onaylaması halinde lider görevden alınıyor.

Bu durumda 60 gün içerisinde yeni başkanın seçilmesi gerekiyor. Bu süreç, bir devlet başkanının istifa etmesi durumunda da geçerli oluyor.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmişti.

Bu kararın ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclis'e girmişti.

Meclisteki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Parlamentodaki oylamanın ardından geri adım atan Yoon, bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.