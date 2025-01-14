Güney Kore'de Yoon'un Azil Davası Başladı - Son Dakika
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Güney Kore'de Yoon'un Azil Davası Başladı

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol, azil davasının ilk duruşmasına katılmadı; duruşma 4 dakikada sona erdi.

14.01.2025 12:24
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Güney Kore'de, devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, hakkında Anayasa Mahkemesinde görülen azil davasının ilk duruşmasına katılmadı ve duruşma bu nedenle başladıktan 4 dakika sonra bitti.

Yonhap'ın haberine göre, 3 Aralık 2024'te kısa süren sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon, hakkındaki azil davasının ilk duruşmasına katılmadı.

Duruşma, Yoon'un katılmaması nedeniyle başladıktan 4 dakika sonra sona erdi.

Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Moon Hyung-bae, bir sonraki duruşmanın 16 Ocak'ta yapılacağını ve Mahkemenin Yoon'un hazır bulunup bulunmamasına bakmaksızın duruşmaya devam edileceğini belirtti.

Moon ayrıca, Yoon'un 8 yargıçtan biri olan Chung Kye-sun'un duruşmadan çıkarılması talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini bildirdi. Moon, kararın diğer 7 yargıç arasında oybirliğiyle alındığını aktardı.

Mahkemenin, Yoon'un görevden alınmasını onaylamak ya da reddetmek için 14 Aralık'ta dosyayı teslim aldığı günden itibaren 180 gün süresi bulunuyor.

Kabul edilmesi halinde Yoon görevden alınacak ve 60 gün içinde erken başkanlık seçimine gidilecek. Dava düşerse Yoon görevine iade edilecek.

Diğer dört duruşma sırasıyla 16-21ve 23 Ocak ile 4 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Yoon'un avukatları, 12 Ocak'ta güvenlik endişelerini gerekçe göstererek, müvekkili Yoon'un 14 Ocak'ta yapılması planlanan ilk duruşmaya ifade vermeye gitmeyeceğini duyurmuştu.

Avukatlar ayrıca, bir hukuk araştırma derneğinin lideri olarak geçmişte yaptığı çalışmaların "adil karar verme ihtimalini azaltılabileceği endişesiyle" Chung Kye-sun'un davadan çıkarılmasını talep etmişti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık'ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de Yoon'un Azil Davası Başladı - Son Dakika

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