Güney Kore'den 16,5 Milyar Dolarlık Ek Bütçe
Güney Kore'den 16,5 Milyar Dolarlık Ek Bütçe

30.03.2026 16:44
DP ve PPP, Orta Doğu savaşı nedeniyle ekonomik sıkıntıları hafifletmek için ek bütçe tasarısını onayladı.

Güney Kore'de iktidardaki Demokrat Parti (DP) ve ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP), ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ekonomik etkilerine karşı, 16,5 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını geçirme konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, DP ve PPP'nin Ulusal Meclisteki Grup başkanları, tasarının 10 Nisan'a kadar geçirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Hükümet tarafından teklif edilen ek bütçenin 16,5 milyar dolar tutarında olduğu ve tasarıya ilişkin Ulusal Meclisteki oturumların cuma günü başlayacağı aktarıldı.

Ek bütçenin, artan petrol fiyatlarının oluşturduğu yükü hafifletmeyi, küçük işletmeler ve vatandaşları Orta Doğu'daki savaşın ekonomik etkilerinden korumayı amaçladığı belirtiliyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung 12 Mart'ta, Orta Doğu'da artan istikrarsızlığın tüketiciler ve yatırımlar üzerindeki etkilerine dair endişesini dile getirerek, ek bütçenin "kaçınılmaz" olduğunu ve ek bütçe taslağının mümkün olan en kısa sürede hazırlanması talimatını verdiğini söylemişti.

Planlama ve Bütçe Bakanı Park Hong-keun, 26 Mart'taki açıklamasında, DP ve hükümetin ek bütçe tasarısı sunulması konusunda anlaştıklarını belirterek, yüksek petrol fiyatlarının vatandaşlar üzerindeki yükünü hafifletmek ve yakıt fiyatlarını istikrara kavuşturmak için adım atacaklarını kaydetmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Güney Kore, Orta Doğu, Savunma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

