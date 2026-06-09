Güney Kore'den ABD'ye Yatırım Yasası - Son Dakika
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Güney Kore'den ABD'ye Yatırım Yasası

09.06.2026 12:57
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Güney Kore, ABD'ye 350 milyar dolarlık yatırım içeren yasayı onayladı. Yasa 18 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Güney Kore'de, ABD'ye 350 milyar dolarlık yatırım taahhüdünü kapsayan "Kore-ABD Stratejik Yatırım Yönetimi Özel Yasası"nın uygulanmasına ilişkin kararname kabul edildi.

Yonhap ajansının Güney Kore Maliye Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre Seul hükümeti, Güney Kore'nin ABD'ye özel yatırım paketini kapsayan yasanın uygulanmasına ilişkin kararname onayladı.

Yatırım paketiyle, gemi inşa işbirliği için 150 milyar dolar, diğer stratejik sektör işbirlikleri için 200 milyar dolar yatırım öngörülüyor.

"Kore-ABD Stratejik Yatırım Yönetimi Özel Yasası"nın 18 Haziran'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Güney Kore Meclisi, yasayı mart ayında kabul etmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'den ABD'ye Yatırım Yasası - Son Dakika

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