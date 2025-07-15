Güney Kore'den Barış İçin Askeri Destek

Güney Kore Savunma Bakanı adayı Ahn Gyu-back, hükümetin, Kore Yarımadası'nda barışı tesis etme ve Kuzey Kore ile gergin ilişkileri düzeltme çabalarına askeri olarak destek vereceğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore parlamento onay oturumunda konuşan Ahn, ülkesinin askeri ve savunma alanlarındaki gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ahn, "(Göreve gelirsem) Hükümetin Kore Yarımadası'nda barışı tesis etme çabalarına askeri olarak destek vereceğim." dedi.

Kuzey Kore ile ilişkilerde kapıları açık tutmanın önemini vurgulayan Ahn, "güce dayalı" ve "sürdürülebilir" bir barış arayışında olacağını ifade etti.

Ahn, "Halkın güvenini yeniden kazanmaya çalışacağım. Böylece ordu, siyasi tarafsızlığa bağlı kalarak yalnızca kendi rolüne odaklanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze geliştirdiğini ve bunun Kuzeydoğu Asya'da gerilimi artırdığını savunan Ahn, bu bağlamda Güney Kore-ABD ittifakı ve Japonya'nın da dahil olduğu üçlü işbirliğine dayalı savunma ağını güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un geçen ay savunma bakanı olarak aday gösterdiği Ahn, ülkede 64 yıl sonra bu göreve aday gösterilen ilk sivil isim oldu.