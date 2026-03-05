Güney Kore'den İran'a Seyahat Yasağı - Son Dakika
Güney Kore'den İran'a Seyahat Yasağı

05.03.2026 12:51
Güney Kore, ABD-İsrail saldırıları sonrası İran'a seyahat yasağı uyguladı ve vatandaşlarını uyardı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İsrail'in saldırılarının ardından Orta Doğu'da yükselen gerilim sebebiyle İran'a seyahat yasağı uygulandığını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'a yönelik seyahat uyarısının güncellendiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlara ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunulan 3'üncü seviye seyahat uyarısının, seyahat yasağına yükseltildiği belirtildi.

Bakanlık, ayrıca İran'ı izinsiz ziyaret eden veya İran'da kalan Kore vatandaşlarının, ilgili yasalar gereğince cezalandırılabileceği uyarısında bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Güney Kore'den İran'a Seyahat Yasağı
