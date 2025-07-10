Güney Kore'den Kuzey Kore ile Barış Çağrısı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Pyongyang yönetimiyle zarar gören ilişkilerin yeniden tesis edilmesi çağrısını tekrarladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee göreve gelmesinden bu yana ilk kez Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

Burada Kuzey Kore'yle zarar gören ilişkilerin yeniden tesis edilmesi çağrısını tekrarlayan Lee, "Koreler arası barış, ulusal güvenliğimizi korumanın en gerçekçi ve en pratik yoludur." ifadesini kullandı.

Lee toplantıda ayrıca ulusal güvenliğe yönelik tehditleri önlemek için, değişen uluslararası düzenin, Güney Kore'deki siyasi durumun ve Kuzey Kore bağlantılı faktörlerin geniş bir çerçevede ele alınması çağrısı yaptı.

Göreve gelmesinin ardından Yarımada'da "barış ve birlikte yaşamanın" güçlendirilmesi amacıyla Kuzey Kore ile diyalog kurulması için çaba göstereceğini kaydeden Lee, Kuzey ile "sürdürülebilir, uzun vadeli ilişkiye" ihtiyaç olduğunun altını çizmişti.