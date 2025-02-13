Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Yıkım İtirazı

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Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'den, Kumgang Dağı civarında bulunan "ayrılmış Koreli aileleri buluşturan tatil tesisinin" yıkımını durdurmasını istedi.

Yonhap ajansına göre Bakanlık Sözcüsü Koo Byoung-sam, düzenlediği basın toplantısında, sınıra yakın bölgede Kuzey Kore sınırları içinde kalan Dağlık Kumgang Turizm Bölgesindeki tesisin yıkım çalışmalarına tepki gösterdi.

Tesis yıkımının, ayrılmış ailelerin "umutlarını çiğnediğini" savunan Koo, bunun Güney Kore'nin mülkiyet haklarını ihlal eden "insanlığa karşı bir eylem" olarak gördüklerini bildirdi.

Yıkımın ivedilikle durdurulmasını isteyen Koo, Seul hükümetinin mülkiyet haklarına yönelik ihlallerine karşı yasal adımları değerlendireceklerini kaydetti.

???????"Tek taraflı yıkım kararından dolayı derin üzüntülerimizi ifade ediyoruz. Yasal işlemler dahil, gerekli önlemleri gözden geçireceğiz." ifadelerini kullanan Koo, yıkım kaynaklı tüm sorumluluğun Pyongyang yönetimine ait olduğunu belirtti.

Tesis, akraba aileleri birleştiriyor

Ulusal basındaki haberde, 2024 yılı sonundan bu yana tesise bitişik yapıların duvarları ile gözlem noktasının ortadan kaldırıldığı ve dış döşemelerinin söküldüğü kaydedildi.

Güney Kore'den 51,2 milyar won (35,2 milyon ABD doları) bütçeyle 2008'de yapılan 12 katlı tesis, Kore'nin Güney ve Kuzey olarak ayrılmasının ardından, iki tarafta yaşayan Koreli ailelerin yeniden bir araya gelme ve yakınlaşmanın simgesi olarak kabul ediliyor.

Şu ana kadar 5 farklı aile birleşimine ev sahipliği yapan tesiste, Seul-Pyongyang arası seyreden "soğuk ilişkiler" nedeniyle son yıllarda etkinlik düzenlenmiyor.