Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, Paris'te Rubio ve Anand ile Kuzey Kore'yi ele aldı

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile yaptığı görüşmelerde, Kuzey Kore, savunma alanında işbirliği ve ikili ilişkileri ele aldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Bakan Cho, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD ve Kanadalı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cho ve Rubio'nun, ikili ilişkiler, üst düzey temaslar ve Kuzey Kore'ye ilişkin konularda fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Cho'nun, Kanadalı Bakan Anand ile de bir araya geldiği aktarılan açıklamada, ikilinin yapay zeka, savunma ve diğer alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, tarafların, gelişen ekonomik ilişkileri değerlendirerek, tedarik zincirlerinin güvence altına alınması konusunda işbirliğini sürdürme kararı aldığı kaydedildi.