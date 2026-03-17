Güney Kore Dışişleri Bakanı'ndan Belirsiz Yanıt

17.03.2026 11:58
Cho Hyun, ABD'nin Orta Doğu'ya savaş gemisi gönderme talebi hakkında belirsiz açıklamalar yaptı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, ABD'nin Orta Doğu'ya savaş gemileri gönderilmesini resmi olarak talep edip etmediğine dair sorulara kaçamak yanıt vererek, "Bu bir talep olarak değerlendirilebilir de değerlendirilmeyebilir de." ifadesini kullandı.

Yonhap'ın haberine göre, Cho, Meclis oturumunda milletvekillerinin, hükümetin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından bölgeye savaş gemileri gönderilmesi konusunda ABD'den talep alıp almadığı sorusuna kaçamak yanıtlar verdi.

Bölgeye askeri güç gönderilmesi olasılığı konusunda ise Cho, "Askeri güç konuşlandırılması konusunda ABD ile görüşmeler yapılıp yapılmadığına gelince, şu anda bu konuda yorum yapmak benim için zor." dedi.

Cho, konuya ilişkin tutumunu "dışa karşı belli bir belirsizliği korurken, içeride ise anayasa ve ilgili yasalara uygun hareket etmek" olarak nitelendirerek, ulusal çıkarların ve halkın güvenliğini gözetmenin önemini vurguladı.

Gelecek hafta Paris'te düzenlenecek G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na davet edildiğini belirten Cho, daha ayrıntılı görüşmeler yapmak üzere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birebir görüşme yapma olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 12:41:17. #.0.5#
